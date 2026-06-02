岡田紗佳「見下ろされたい？」美ボディ際立つタイトなノースリーブ姿公開にファン悶絶「セクシーすぎます」「まさに女神」
【モデルプレス＝2026/06/02】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が5月31日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】32歳プロ雀士の美女「セクシー」と話題のぴたぴたノースリ姿
岡田は「見下ろされたい？？？？？」とつづり、ソロショットを多数投稿。美しいボディラインが際立つ、パステルカラーで花柄のタイトフィットノースリーブトップス姿を披露した。
この投稿にファンからは「セクシーすぎます」「本当にお美しい」「まさに女神」「ぜひ見下ろされたいです！」「今日も可愛い」「スタイルよすぎ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳プロ雀士の美女「セクシー」と話題のぴたぴたノースリ姿
◆岡田紗佳、美ボディ際立つピッタリトップス姿
岡田は「見下ろされたい？？？？？」とつづり、ソロショットを多数投稿。美しいボディラインが際立つ、パステルカラーで花柄のタイトフィットノースリーブトップス姿を披露した。
◆ 岡田紗佳の投稿に反響
この投稿にファンからは「セクシーすぎます」「本当にお美しい」「まさに女神」「ぜひ見下ろされたいです！」「今日も可愛い」「スタイルよすぎ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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