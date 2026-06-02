あいみょん、“激変”明るめ茶髪姿にファン驚き「どうなってるの？」「一瞬誰かわからなかった」
【モデルプレス＝2026/06/02】シンガーソングライター・あいみょんが5月31日、自身のInstagramを更新。これまでの印象とは違った茶髪姿を公開し、話題となっている。
【写真】30歳人気歌手「ギャルみがあって新鮮」雰囲気ガラリの近影
あいみょんは「撮り溜め日記」と題し、動画や写真を多数投稿。黒髪ぱっつんのショートヘアスタイルでスマートフォンを操作する自身の姿や、餃子で顔を隠した自身のソロショット、虹の写真、鏡に映る自身を撮影している動画などを公開した。また、投稿の最後の写真では「？？？？？？？」とコメントを添え、それまでのヘアタイルとは印象がガラリと変わる、明るめの茶髪姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「どうなってるの？」「ギャルみがあって新鮮」「ショートもボブもどっちも可愛い」「一瞬誰かわからなかった」「もっと見せてほしい」「茶髪も似合ってる」「これからの活動への布石？」「ウィッグ？エクステ？」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳人気歌手「ギャルみがあって新鮮」雰囲気ガラリの近影
◆あいみょん、前髪ぱっつんショートヘア姿＆茶髪のミディアムボブヘア披露
あいみょんは「撮り溜め日記」と題し、動画や写真を多数投稿。黒髪ぱっつんのショートヘアスタイルでスマートフォンを操作する自身の姿や、餃子で顔を隠した自身のソロショット、虹の写真、鏡に映る自身を撮影している動画などを公開した。また、投稿の最後の写真では「？？？？？？？」とコメントを添え、それまでのヘアタイルとは印象がガラリと変わる、明るめの茶髪姿を披露している。
◆あいみょんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「どうなってるの？」「ギャルみがあって新鮮」「ショートもボブもどっちも可愛い」「一瞬誰かわからなかった」「もっと見せてほしい」「茶髪も似合ってる」「これからの活動への布石？」「ウィッグ？エクステ？」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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