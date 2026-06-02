ジェジュン、自分とのプリクラ公開「2ショット最高」「めちゃくちゃ上手」の声
【モデルプレス＝2026/06/02】アーティストのジェジュンが5月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。自分がフレームになったプリクラを公開し、反響が集まっている。
【写真】40歳韓国人アーティスト「めちゃくちゃ上手」自分とのプリクラ
ジェジュンは「沢山楽しめた」とつづり、写真を投稿。大きく扉に写っている自分の横でポーズを取り、手には自分のフレームと共に写ったプリクラを持っている。別の投稿では、ポーズをとる様子を動画で公開し、自分とのプリクラを披露している。
この投稿には「ジェジュンがジェジュンと一緒にプリクラ撮影してて凄い」「楽しめたようで良かった」「ジェジュン同士の2ショット最高」「プリクラ撮影するのめちゃくちゃ上手」「世界一素敵なプリクラですね」「笑顔が可愛い」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】40歳韓国人アーティスト「めちゃくちゃ上手」自分とのプリクラ
◆ジェジュン、自身とのプリクラ披露
ジェジュンは「沢山楽しめた」とつづり、写真を投稿。大きく扉に写っている自分の横でポーズを取り、手には自分のフレームと共に写ったプリクラを持っている。別の投稿では、ポーズをとる様子を動画で公開し、自分とのプリクラを披露している。
◆ジェジュンの投稿に反響
この投稿には「ジェジュンがジェジュンと一緒にプリクラ撮影してて凄い」「楽しめたようで良かった」「ジェジュン同士の2ショット最高」「プリクラ撮影するのめちゃくちゃ上手」「世界一素敵なプリクラですね」「笑顔が可愛い」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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