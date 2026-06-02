俳優のキアヌ・リーブス(61)が、恋人アレクサンドラ・グラント(53)への思いを語った。2人は2019年から交際しており、現在も穏やかで良好な関係を築いている。



【写真】穏やかな雰囲気を醸し出すキアヌ・リーブスとアレクサンドラ・グラント

ロサンゼルス現代美術館で開催された「MOCAガラ」に出席した際、185センチと高身長でグレイヘアが印象的なインテリジェンス溢れるビジュアルアーティストのアレクサンドラについて問われたキアヌ。「愛しやすい女性か」の質問に、「そうだよ！」と笑顔で即答した。



一方、アレクサンドラは、キアヌとの関係が自身の作品に影響を与えていると明かした。「それは大きな質問ね。すべての絵画は自伝的なものだと思うの。抽象作品でも一見ストーリーがないように見えるけど…でも間違いなく、私の絵はより幸せなものになっているわ」「それは否定できないの。認めざるを得ないわ」と語り、恋愛が作品のトーンを明るくしていると素直に打ち明けている。



しかし、映画「ジョン・ウィック」シリーズなどで知られるキアヌは、自身の仕事への影響については控えめで、「自分の場合は、そうかどうか分からないね」と静かに語った。



アレクサンドラは昨年、「極秘結婚」の噂が出たときに、自身のインスタグラムに2人のキス写真を投稿すると同時に“完全否定”している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）