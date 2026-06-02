ＢＳテレ東は２日、５月３１日に悪性リンパ腫のため亡くなった歌手・菅原洋一さん（享年９２）をしのび、「日本歌手協会歌謡祭プレミアム」（７月１日・後７時）で追悼企画を放送すると発表した。

過去の「歌謡祭」出演シーンやＢＳテレ東とテレ東に眠る秘蔵映像を集めて「ありがとう〜日本の宝物・菅原洋一さん（仮題）」として、２時間にわたって数々の名曲たちを放送する。

菅原さんは１９５８年にプロデビューして以来、唯一無二のバリトンボイスで「知りたくないの」や日本レコード大賞を受賞した「今日でお別れ」などの大ヒットを連発。ＮＨＫ紅白歌合戦に２２回連続出場を果たすなど日本の歌謡界を牽引した。９０歳を迎えてからも新譜アルバムをリリースするなど、文字通り「生涯現役」として半世紀以上にわたり日本の音楽史に確固たる足跡を残した。

同番組では、その偉大な足跡と音楽への情熱を、貴重なアーカイブ映像とともに振り返る。

◆菅原 洋一（すがわら・よういち）１９３３年８月２１日、兵庫・加古川市出身。国立音楽大学声楽専攻科卒業。６２年ポリドールからレコードデビュー。６７年「知りたくないの」がヒット。「今日でお別れ」で７０年の日本レコード大賞を受賞した。ＮＨＫ紅白歌合戦は６７年から８８年まで２２回連続出場。代表曲は「誰もいない」「忘れな草をあなたに」など。８２年シルヴィアとのデュエット曲「アマン」がヒット。９２年加古川市民文化賞。２０１９年文化庁長官表彰。