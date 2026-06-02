『時すでにおスシ!?』丸山隆平がキーパーソンで登場 大江戸の“忘れられない存在”役に
俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）の第9話（2日）に向けて益田千愛プロデューサーがコメントを寄せた。
【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！
＜第９話見どころ＆注目ポイント＞
鮨アカデミーの授業はいよいよ集大成。みなとたちは、ついに実際にお客さんを呼んでのカウンター実習に突入します！これまで母として誰かのために生きてきたみなとは、この実習を通して改めて“誰かのために”ということに向き合います。
一方、大江戸にも予期せぬ再会が。彼にとっての“忘れられない存在”である、西川太陽という人物が登場します。そして、その西川役を、今回、丸山隆平さんに演じていただきます！西川の存在が、みなとたち大江戸クラスの面々にもどんな影響を及ぼすのか？
監修の親方や先生との会話を重ねる中で、「目の前の人に向き合う」ということ、そんな職人としての心意気を沢山うかがいました。それは、どんな仕事をしている人にも通じるものだと感じました。そんなこともこの第９話の随所に生かされています。
見てくださる方にとっても、つい自分を重ねてしまうような回になればと思います。いろいろお伝えしたいことはあるのですが、ぜひ放送で、じんわりとお楽しみいただきたいです。
大江戸クラスの生徒たちや研修中の渚、それぞれがまた一歩前へ進んでいく姿にもご注目ください。
＜第８話撮影裏話＞
“遊び”がテーマだった第8話。ついに正体が判明した立石船男役を演じている佐野史郎さんからも、「べてらん子」で飲むカクテルの提案だったり、立石がふいに発するフランス語のフレーズなど、小粋で遊び心あるアイデアを撮影当初から、たくさんいただいています。
大江戸クラス全員揃って、初めて屋外ロケをした回でもあり、現場の空気もワクワクとしたものになっていました。ボウリングシーンは長時間の撮影でしたが、空いているレーンでそれぞれかっこよく見えるフォームを練習するなど、遊び心あふれるキャストのみなさまが、思い切り撮影現場を楽しんでくださっていました。
【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！
＜第９話見どころ＆注目ポイント＞
鮨アカデミーの授業はいよいよ集大成。みなとたちは、ついに実際にお客さんを呼んでのカウンター実習に突入します！これまで母として誰かのために生きてきたみなとは、この実習を通して改めて“誰かのために”ということに向き合います。
一方、大江戸にも予期せぬ再会が。彼にとっての“忘れられない存在”である、西川太陽という人物が登場します。そして、その西川役を、今回、丸山隆平さんに演じていただきます！西川の存在が、みなとたち大江戸クラスの面々にもどんな影響を及ぼすのか？
監修の親方や先生との会話を重ねる中で、「目の前の人に向き合う」ということ、そんな職人としての心意気を沢山うかがいました。それは、どんな仕事をしている人にも通じるものだと感じました。そんなこともこの第９話の随所に生かされています。
見てくださる方にとっても、つい自分を重ねてしまうような回になればと思います。いろいろお伝えしたいことはあるのですが、ぜひ放送で、じんわりとお楽しみいただきたいです。
大江戸クラスの生徒たちや研修中の渚、それぞれがまた一歩前へ進んでいく姿にもご注目ください。
“遊び”がテーマだった第8話。ついに正体が判明した立石船男役を演じている佐野史郎さんからも、「べてらん子」で飲むカクテルの提案だったり、立石がふいに発するフランス語のフレーズなど、小粋で遊び心あるアイデアを撮影当初から、たくさんいただいています。
大江戸クラス全員揃って、初めて屋外ロケをした回でもあり、現場の空気もワクワクとしたものになっていました。ボウリングシーンは長時間の撮影でしたが、空いているレーンでそれぞれかっこよく見えるフォームを練習するなど、遊び心あふれるキャストのみなさまが、思い切り撮影現場を楽しんでくださっていました。