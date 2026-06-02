元巨人の江川卓氏（70）が、自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。交流戦3勝3敗でスタートを切った巨人・橋上秀樹監督代行の采配を振り返った。

まず指揮官としての適性について。江川氏は「橋上さんはセ・パいろんなチームでヘッド格をされてきた。いろんな球団を経験されて、選手を数多く見てる方がいいんじゃないですかね」と視野の広さは“生え抜き”重視の重用が基本の巨人にはない部分と説明した。

ソフトバンクに1勝2敗、日本ハムに2勝1敗。実際の指揮については全試合観たわけではないと前置きした上で、「そこそこうまくいっている。ただ、すごく気を遣っていると思う」と指摘した。

とくに投手交代に関しては「ここで代えた方がいいのにという場面もありましたけど、イニング終わりまでちゃんと投げさせてあげたり、気遣いを感じる」と説明した。

阿部前監督の在任中、橋上氏はオフェンスチーフコーチを務めていた。

江川氏は「ピッチャーは守る側ですからディフェンスのコーチの方を超えてやるのは権限として難しいんじゃないでしょうか」と、全権監督との“違い”を指摘した。

ただ、今年の交流戦もここまでパ・リーグは21勝、セ・リーグが14勝とパ優位。巨人の5割スタートは悪くないが、まだパ上位の西武、オリックスとは対戦していない。

「（勝率）5割で終われるか。負け越さないようにすることで交流戦明けにチャンスが来る」と説明。どこかでカード3連勝したいが、少なくとも2勝1敗を目指していきたいと話した。