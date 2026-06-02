お笑いコンビ・ロングコートダディの堂前透さん（36）が1日、自身のインスタグラムを通じて、イラストレーターの田中かえさんと結婚したことを発表しました。お相手の田中さんも、自身のSNSで結婚を報告しています。

田中さんは、自身のインスタグラムに手描きのイラストを掲載し、「ロングコートダディの堂前透さんと結婚しました」と報告しました。

アーティストで、イラストレーターとして活動する田中さん。公式サイトなどによると神奈川・横浜市出身で、漫画家の手筭治虫さんや吾妻ひでおさんから影響を受け、イラストを描き始めたといいます。多摩美術大学を卒業後、アーティスト活動を開始。

『BEAMS』や『Onitsuka Tiger』、新日本プロレスのエル・デスペラード選手とのコラボグッズを手がけたほか、2025年に開催された大阪・関西万博では、会場内の壁画アートを担当するなど活躍しています。

また田中さんは、堂前さんら吉本興業所属のお笑い芸人からなるバンド・ジュースごくごく倶楽部が、2024年にリリースしたアルバムのジャケットイラストや、グッズのデザインを手がけています。