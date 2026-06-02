絵に描いたような「虚無顔」になってしまったわんこが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で13万9000回再生を突破し、「わかりやすく絶望してるw」「虚無になってて草」「顔に出てて可愛すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：チーズを守る犬→誤って『ソファの隙間に落としてしまった』結果…思わず吹き出す『絶望顔』】

チーズをうっかり落とした犬

TikTokアカウント「moppy_0522」の投稿主さんは、ミニチュアダックスフンドとトイプードルのミックス『モップ』ちゃんの暮らしを紹介しています。

この日のモップちゃんは、大好きなチーズをもらってご機嫌だったそうです。せっかく手に入れた大切なおやつを守るように、ソファの上でしっかりキープ。誰にも取られないよう大事そうにしていたといいます。

しかし、そのとき事件が起きました。体を少し動かした拍子に、うっかりチーズがコロン。なんとソファの隙間へ吸い込まれるように落ちてしまったのです。突然の出来事にモップちゃんもびっくり。慌てて隙間をのぞき込んだものの、簡単には取れそうになかったそうです。

思わず浮かべた虚無顔にクスッ

するとモップちゃんの表情は一変。さっきまで輝いていた目からハイライトが消え、見るからに絶望した顔になってしまったのだとか。

もちろん、このまま諦めるわけにはいきません。前足でカリカリ掘ったり、顔を無理やり突っ込もうとしたり、あらゆる方法で救出作戦を開始。しかし、どれだけ頑張ってもチーズには届かず、状況は変わりません。そうして最後にモップちゃんが取った行動は、飼い主さんをじっと見つめること。

「お願い…取って…」と言いたげな視線を向ける姿は、あまりにも分かりやすかったそうです。大好きなチーズを失ったショックと、助けを求める必死な表情に、思わず笑ってしまう人が続出したのでした。

この投稿には「思った5倍絶望してて可愛い」「笑って自分の心を誤魔化そうとしてる(笑)」「100%人間頼りで愛おしい」などさまざまなコメントが寄せられています。

おっちょこちょいなモップちゃん

そんなモップちゃんは、お風呂遊びでも天然っぷりを発揮するそうです。少しだけお湯を張った浴槽で遊んでいたある日、お気に入りのボールが沈んでしまったのだとか。しかし、どうやって取ればいいのか分からない様子。

前足を使って一生懸命拾おうとするものの、ボールは逃げるようにぷかぷか。何度挑戦してもうまくいきません。そして悩みに悩んだ末、モップちゃんが取った行動は、お湯を飲むこと！まったく解決になっていない行動に、思わず笑ってしまうワンシーンなのでした♪

TikTokアカウント「moppy_0522」には、モップちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「moppy_0522」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。