シンガー・ソングライターの森高千里（57）が2日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲストとして生出演。子供と楽しんでいたことを明かした。

森高はかつてアルバムの企画でさまざまな楽器を弾いたことがあるとしたが、「基本はピアノを習っていたのでピアノとドラムはやるんですけれど、レコーディングとかで。それ以外はやれる時にやるっていう。あと打楽器とかも凄い好きだったりするので」と説明した。

「ドラムは好きです」としみじみと語り、「私はそんなに難しいことをやるわけではないので。叩きながら歌える曲とか、自分の曲だったりするので。叩ける範囲でやっています」と声を弾ませた。

パーソナリティーの「ナイツ」塙宣之が「ゲームセンターとか行くんですか。太鼓叩きに」と尋ねると、「『太鼓の達人』ですか？凄いやっていました。20代の時に。めっちゃ上手でしたよ」とさらりと告白。

「でも子供ができて、子供が一緒に叩けるようになって、うちとかゲームセンターでやったりしていたんですけれど。どんどん子供の方が凄く上手で。子供に負けちゃって、凄い悔しい思いをしました」と笑ってみせた。

家でもゲームでやるのかとの質問には「ゲームでやったりとか。でもドラムも家にシンセドラムみたいなものがあるので、それで叩いたりもしているので。一緒にやったりします」と語った。

「私の曲ではやらないですけどね」と笑い、「何か違う曲でやっています」とにこやかに語った。

森高は俳優の江口洋介と1999年6月に結婚し、1男1女に恵まれたが、「大きいですね、もう。上が26（歳）で、下が24です」と語ってナイツを驚かせた。