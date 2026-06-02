元フジテレビアナウンサーの田中大貴氏が2日、SNSを通じ、訳あり不動産買取事業「ワケガイ」を展開する株式会社ネクスウィルの社外取締役に就任したと発表した。

同社は、実家じまいなど相続に伴う不動産課題を”ワンストップで対応”する訳あり不動産買取事業「ワケガイ」を展開している。

社外取締役就任の背景として同社は「田中氏は2024年8月より、当社のブランディングアドバイザーとして、スポーツやメディアを通じた事業認知の拡大に貢献いただいております。この実績と、スポーツ業界、地方自治体、そして多様な業界における豊富なネットワークを活かし、当社の事業成長をさらに加速させるため、社外取締役への就任を決定いたしました」と説明し「田中氏の知見とネットワークを活用し、スポーツ、自治体、様々な業界・組織との連携を通じた多角的なアプローチを展開し、当社のビジョンである“売りたくても売れない不動産をゼロにする”の実現と空き家問題の解決に向け、事業を推進してまいります」と呼びかけた。

田中氏はSNSを通じて「これからも宜しくお願い致します。ネクスウィル 社をご注目下さい」と意気込んだ。

田中氏は03年にフジテレビに入社。「とくダネ」「すぽると」「HERO’S」などスポーツ中継等を担当し、バンクーバー五輪、リオデジャネイロ五輪現地キャスター。プレゼンター、MC、実況者を歴任。18年に独立していた。