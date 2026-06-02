KOC準々決勝コンビ、結成2年目に解散を発表「超新星爆発を起こして星屑になりました」
お笑いコンビ・環状遊星（旧トリプル家族）の深井ロウソク、バルバロイ本田が、2日までにそれぞれSNSを更新、5月末をもって解散したことを報告した。
【写真】解散するようには見えない…KOC準々決勝進出した環状遊星
本田は、自身のXで【ご報告】と題し、「5月末をもちまして､環状遊星は解散しました」と報告。「今までありがとうございました」と感謝しつつ「環状遊星は超新星爆発を起こして星屑になりましたが､2人共芸人は続けますので､今後とも宜しくお願いします」とコンビ名にかけつつ、今後について伝えた。
深井も、Xを更新し、「【ご報告】5月末で環状遊星解散しました」と報告。「関わってくださった皆様本当にありがとうございました！！これからもお互い続けるのでよろしくお願いいたします！！」と呼びかけた。
環状遊星は、深井ロウソク、バルバロイ本田という同期の2人によって2025年に結成。トリプル家族として、同年の「キングオブコント」で準々決勝に進出。その後、環状遊星に改名。同年末の『M-1グランプリ』は2回戦敗退だった。
【写真】解散するようには見えない…KOC準々決勝進出した環状遊星
本田は、自身のXで【ご報告】と題し、「5月末をもちまして､環状遊星は解散しました」と報告。「今までありがとうございました」と感謝しつつ「環状遊星は超新星爆発を起こして星屑になりましたが､2人共芸人は続けますので､今後とも宜しくお願いします」とコンビ名にかけつつ、今後について伝えた。
環状遊星は、深井ロウソク、バルバロイ本田という同期の2人によって2025年に結成。トリプル家族として、同年の「キングオブコント」で準々決勝に進出。その後、環状遊星に改名。同年末の『M-1グランプリ』は2回戦敗退だった。