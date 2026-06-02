ラグビーのリーグワンは6月2日、プレーオフ決勝（7日 MUFG国立）でリモートによるTMO（テレビジョン・マッチ・オフィシャル＝ビデオを利用した判定・検証）を実施すると発表した。リモートによるTMOは国内初で、将来的に全試合のセントラル方式を目指す。

TMOは現在、FPR（ファールプレー・レビュー・オフィシャル）を合わせて2人のオフィシャルが1試合を担当し、試合会場内の一室でレフェリーと連絡をとりながらトライ、反則の有無など多くのプレーの判定をしている。

映像を操作するオペレーターや、テレビ中継車スタッフとの連係も必要で、TMOが実施された1、2部の今季178試合はすべて、試合会場に人員を派遣し、機材を持ち込んだ。

日本協会の田中勝悟ハイパフォーマンス部門長は「判定の一貫性や人員不足、コスト」などの課題があると話す。今季はリーグワンのタイトルパートナーのNTTと、NTTドコモビジネスと連携し、リモートによるTMOの実証実験を行ってきた。

NTTの光回線と、大容量、低遅延、省電力の特長があるIOWN（アイオン）の通信技術を使うことで、リモートでのTMO実施が可能であると判断。プレーオフ決勝で、実戦での運用をすることになった。

リモートで行うTMOのオフィスは東京・大手町に置かれ、新宿区のMUFG国立と回線をつなぐ。リモートTMOは2027年W杯での導入も検討されている。国内他競技では、プロ野球が今季からリクエスト制度の「リプレーセンター」を東京・港区のNPB事務局に設置。全試合のリプレー検証を一括で行っている。

リモートにすることで人材の育成やレフェリング技術の向上、コスト削減の効果が期待される。田中部門長は「実証実験を重ね、いい運営ができると思っている。将来は、すべてのTMOをセントラルで行いたい」と話した。