俳優山本耕史（49）が2日、都内で、不動産仲介サービス「TERASS新CM発表会」に出席した。

新CMでは土地の売買に身構える客役を熱演。日頃から慎重に行動していることを聞かれると、「子どもの学校行事」と明かした。

「子どもがいるので、こういう仕事していても学校行事に参加することも多いし、なるべく参加したいタイプなので、僕がいることでお邪魔になったり、子どもの集中力が散乱したり。そこを常に念頭に置いて慎重に動いています」と語った。

続けて、「リレー大会があったんですよ。でも、今年50代なので。昔は足が速かったので自信はあったけど、なんか僕が1番に出るのもな…若いお父さんいるし…と遠慮したんです。そしたら、そのお父さん最後に転んじゃって。1番目僕が行けばよかった」と悔やんだエピソードを披露。「無理してでも50代負けない気持ちでいきたいですね」と笑顔で話した。

山本はNetflix配信ドラマ「地面師たち」では、地面師グループの標的となる大手不動産会社の開発事業部部長青柳隆史役を熱演。自身の性格について「とにかく会うまではものすごく疑うけど、会った瞬間に信じちゃう。相当だまされやすい」と笑い、「地面師でもだまされましたからね。もうちょっと疑いぶかければね」と会場を沸かせた。