SEVENTEENミンギュ、鍛え上げられた肉体美にファン悶絶「もはや彫刻」「ギャップ凄い」
【モデルプレス＝2026/06/02】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）が5月30日、自身のInstagramを更新。シンガポールでの写真を投稿し反響を呼んでいる。
【写真】KPOPトップアイドル「もはや彫刻」鍛え上げられた肉体美披露
ミンギュは、「A late April post」とつづり、シンガポールでの写真など複数枚を投稿。水着を着用しプールで泳ぐ姿や植物園ではしゃぐ姿などを披露している。写真では鍛え上げられた上半身や際立ち、ショートパンツからは引き締まった足の筋肉がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「ただただ美しい」「素晴らしい筋肉ですね」「努力の賜物」「もはや彫刻みたい」「顔は可愛いのに体バキバキでギャップ凄い」「目の保養です」といった絶賛のコメントが世界中から寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】KPOPトップアイドル「もはや彫刻」鍛え上げられた肉体美披露
◆SEVENTEENミンギュ、鍛え上げられた肉体美披露
ミンギュは、「A late April post」とつづり、シンガポールでの写真など複数枚を投稿。水着を着用しプールで泳ぐ姿や植物園ではしゃぐ姿などを披露している。写真では鍛え上げられた上半身や際立ち、ショートパンツからは引き締まった足の筋肉がのぞいている。
◆SEVENTEENミンギュの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ただただ美しい」「素晴らしい筋肉ですね」「努力の賜物」「もはや彫刻みたい」「顔は可愛いのに体バキバキでギャップ凄い」「目の保養です」といった絶賛のコメントが世界中から寄せられている。（modelpress編集部）
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