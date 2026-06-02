SHOW-WA山本佳志、愛車公開で反響相次ぐ「センス良すぎる」「またがる姿かっこいい」
【モデルプレス＝2026/06/02】秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ・SHOW-WAのメンバー山本佳志が、自身のInstagramを5月31日に更新。愛車に乗る動画を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】秋元康プロデュース歌謡グループメンバー「センス良すぎる」愛車公開
山本は「僕の愛車 TRIUMPH Bonneville Bobber ICON EDITION」とつづり、黒いバイクに跨り、エンジンをかける動画を投稿。なお、山本の愛車であるという「ボンネビル」はイギリスの老舗バイクブランド「トライアンフ」のアイコン的な車種である。
この投稿に、ファンからは「またがる姿かっこいい」「バイクもライダーもカッコいい」「マフラーの音がたまらん」「バイク選びのセンス良すぎる」「運転気を付けてね」「洗練されてる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】秋元康プロデュース歌謡グループメンバー「センス良すぎる」愛車公開
◆SHOW-WA山本佳志、愛車との“2ショット”公開
山本は「僕の愛車 TRIUMPH Bonneville Bobber ICON EDITION」とつづり、黒いバイクに跨り、エンジンをかける動画を投稿。なお、山本の愛車であるという「ボンネビル」はイギリスの老舗バイクブランド「トライアンフ」のアイコン的な車種である。
◆山本佳志の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「またがる姿かっこいい」「バイクもライダーもカッコいい」「マフラーの音がたまらん」「バイク選びのセンス良すぎる」「運転気を付けてね」「洗練されてる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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