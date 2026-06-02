2児の母・石川梨華「子供たちのリクエスト」好みに合わせたスパムむすび2種公開「サイズも変えてるのこだわりすごい」「アレンジがお洒落」の声
【モデルプレス＝2026/06/02】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が5月31日、自身のInstagramを更新。子供からリクエストがあった昼食メニューを公開し、反響が寄せられている。
【写真】41歳元モー娘。石川梨華「お店で売ってるおむすびみたい」大葉で巻いたスパムむすび＆スープの昼食
石川は「おひるごはん何食べたんだろう？」「スパムむすびとチゲスープ」とつづり、写真を投稿。「スパムむすびは子供たちのリクエスト」と記し、皿に乗ったスパムむすびとチゲスープの食卓を披露している。また、スパムむすびは「息子たちはチーズ入り、私は大葉で巻いて」「左から長男、二男、私とそれぞれが食べれるサイズで作りました」と工夫を凝らしており、3つ並んだサイズ違いのスパムむすびの写真を公開している。
この投稿には「スパムむすび美味しそうですね」「アレンジがお洒落」「お店で売ってるおむすびみたいに綺麗」「食べ盛りの息子君最高」「子供のリクエストって嬉しい」「サイズも変えてるのこだわりすごい」「幸せな家族の時間」「仲良し家族で憧れる」などとコメントが集まっている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳元モー娘。石川梨華「お店で売ってるおむすびみたい」大葉で巻いたスパムむすび＆スープの昼食
◆石川梨華、子供たちリクエストのスパムむすび披露
石川は「おひるごはん何食べたんだろう？」「スパムむすびとチゲスープ」とつづり、写真を投稿。「スパムむすびは子供たちのリクエスト」と記し、皿に乗ったスパムむすびとチゲスープの食卓を披露している。また、スパムむすびは「息子たちはチーズ入り、私は大葉で巻いて」「左から長男、二男、私とそれぞれが食べれるサイズで作りました」と工夫を凝らしており、3つ並んだサイズ違いのスパムむすびの写真を公開している。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿には「スパムむすび美味しそうですね」「アレンジがお洒落」「お店で売ってるおむすびみたいに綺麗」「食べ盛りの息子君最高」「子供のリクエストって嬉しい」「サイズも変えてるのこだわりすごい」「幸せな家族の時間」「仲良し家族で憧れる」などとコメントが集まっている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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