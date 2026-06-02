俳優の高橋一生（45）、斎藤工（44）、水上恒司（27）が2日、都内で、トリプル主演作Prime Original新ドラマシリーズ「犯罪者」（松永大司監督）制作会見に出席した。

同作はテレビ朝日系人気ドラマ「相棒」シリーズの脚本担当太田愛氏による同名小説を実写化したクライムミステリードラマ。白昼に起きた無差別殺傷事件の生存者繁藤修司（水上恒司）、誠実ゆえに孤立する刑事相馬亮介（高橋一生）、フリーライター遣水七雄（斎藤工）の3人が、事件の裏にある巨悪や企業隠蔽（いんぺい）、政界の癒着など日本社会の闇に立ち向かう群像劇。

同作の見どころについて、高橋は「3人の関係性」をあげた。「タイトルは犯罪者だけど、3人が何かにぶち当たっていく純粋なものだと思う」とし、「そこを感じていただければ、この作品を発表する意味もあると思う」。

斎藤は「自分がどこに属しているのかで視点が変わってくる。人ごとで始まっても、我がことにつながることを願っています」。

先輩2人に作品の内容をアピールされた後の水上は、「多くの役者が“ターニングポイントになった”という現場は初めて。今までの現場とは次元が違って、役を生きることにこんなに向き合った座組は初めて」と演じる側の目線を強調。その上で、「それがどんな作品かを期待してほしい」とアピールした。

7月17日から、同プラットフォームで世界独占配信を開始する。