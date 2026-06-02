歌手の菅原洋一さんが5月31日午前9時26分、悪性リンパ腫のため都内の病院で死去した。92歳だった。兵庫県加古川市出身。日本歌手協会が2日、発表した。

色気と味のある歌声は、昭和の年の瀬の風物詩だった。NHK紅白歌合戦には、67年の初出場から22年連続出場。伊東ゆかりや小柳ルミ子、研ナオコらと熱戦を繰り広げた。最後の出演は88年（昭63）。昭和の終わりとともに、大舞台から退いた。

23年6月には、NHK「うたコン 拡大スペシャル」に出場。紅白初出場で、宮田輝アナウンサーから「歌は語れ。せりふは歌え」と、しゃれたエールを送られたことを振り返っていた。

当時89歳。腹式呼吸のトレーニングを欠かさずしていることを明かした。代表曲「知りたくないの」を伸びやかな歌声で披露。Xには「これが90歳まで現役で居続ける本物のプロ歌手の実力というものか」「ウソだろ菅原洋一さん、めっちゃ声出るじゃん…」「菅原洋一さん、凄い！めっちゃ色気ある声。良い歌」「歌を歌うってこういう事なんだなぁ。。」と、絶賛の声が相次いでいた。同番組には24年6月、25年7月にも出演。変わらぬ美声を響かせた。

90を超えても頻繁にステージに立つなど、生涯一歌手を掲げた歌手人生だった。今年元日、Xに寄せたメッセージが、最後の投稿になった。「昨年は沢山の方に私の歌を聞いていただき感謝でいっぱい。今年は93歳になりますが、唄える限り頑張りたいと思っています。本年もよろしくお願いします」。ステージで歌うことを全うした、92年の人生だった。

巨星落つ。Xには「素晴らしい歌唱を聞かせて下さった。合掌」「なにかひとつの時代がおわっていくような気がしてさみしいです」「どんどん昭和の時代が薄れてゆく…」「最近うたコンで変わらないお声聞いたばかり」「ついこの間までお元気でしたのに…」「女を歌わせたら天下一品」と、追悼や驚き、あらためての称賛が。また、代表曲「今日でお別れ」の歌詞になぞらえるように、「おとといでお別れだったのね」と、残念がる声もあった。