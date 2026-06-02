俳優山本耕史（49）が2日、都内で、不動産仲介サービス「TERASS新CM発表会」に出席した。

山本はNetflix配信ドラマ「地面師たち」では、地面師グループの標的となる大手不動産会社の開発事業部部長青柳隆史役を熱演。新CMのオファーについて「某地面師に騙された僕としては、結構インパクトのある騙され方をしたドラマだったので、僕にいいのかなとも思ったけど、逆手にとって明るい未来を提供したい」とオファーを喜んだ。

日頃は「直感型」で行動する山本。「それが正しいとも言い切れないですけど、慎重になるほどなかなか踏み込めない難点があると思っているんです」と話した。

住宅購入にも自身は「直感で行きそう」だと明かし、「雰囲気や環境もあるでしょうし、『隣に感じの良い人がいた』『難しそうな人がいた』も直感は動きますから」と語った。

この日は「不動産の罠」見破りチャレンジに挑戦した。「信頼できる何かが、本当に信頼できるかどうかがわからない。『信頼はこういうところから生まれるんだな』と思える回答を頂けると、背中を押してもらったり、ストップもかけてくれて信頼ができる。自分と違う視点から指摘してくれるのはすごく大事」と語った。