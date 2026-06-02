BTSのJin（ジン＝33）が「ファッションマガジンの表紙が最も期待されるアーティスト」に選ばれた。

世界的な経済紙「フォーブス」韓国版とMnetプラス（Mnet Plus）が共同で実施した「『フォーブス・コリア』が選んだ『ファッションマガジンの表紙が最も期待されるアーティスト』」投票で、44・1％の圧倒的な得票率で、1位となった。投票は4月17日から同30日まで実施された。

韓国メディアのスターニュースは2日「Jinは、世界的なラグジュアリーブランドのグッチ（Gucci）や、フランスのハイジュエリーブランド・フレッド（FRED）、プレミアムライフスタイルブランドのアローヨガ（ALO Yoga）のグローバルアンバサダーとして活動。彼は写真集やブランドキャンペーンを通じて存在感を示している」と報じた。

Jinはまた、フォーブス・コリア選定、26年韓国の「パワー・セレブリティ（著名人）40」ランキングの総合順位6位、個人順位ではG−DRAGON、サッカー韓国代表FWソン・フンミンに次ぐ3位だった。4月20日から今月10日までの投票で、BTSメンバーの中では最高位だった。