歌手の菅原洋一さんが5月31日午前9時26分、都内病院で悪性リンパ腫のため死去した。92歳。大ヒットを連発し日本の歌謡界をけん引した。21日には「ブルー・ライト・ヨコハマ」などを手がけ、昭和歌謡界をけん引した作詞家の橋本淳さんが肝硬変のため86歳で死去。音楽界の相次ぐ訃報に、悲しみの声が上がっている。

菅原さんは1933年8月21日生まれ、兵庫県出身。デビュー以降、唯一無二のバリトンボイスで大ヒットを連発。67年には「知りたくないの」が80万枚を超えるヒットとなり、同年、NHK紅白歌合戦初出場を果たした。その後、22年連続で出場する偉業を達成。さらに70年には「今日でお別れ」で日本レコード大賞を受賞。2018年にデビュー60年を迎え、日本レコード大賞企画賞を受賞する。19年には文化庁長官表彰と、長年に渡り活躍し続けた。

5月21日には昭和歌謡界をけん引した作詞家の橋本さんの訃報が伝えられた。橋本さんは1939年7月8日生まれ。68年12月に発表されたいしだあゆみ26作目のシングル「ブルー・ライト・ヨコハマ」は累計150万枚を超える売上を記録するミリオンセラーとなり、「横浜のご当地ソング」として現在も多くの世代から愛されている。2000曲を超える楽曲を発表し、オリコンチャート解析で「グループ・サウンズ（GS）関連で最も売れた作詞家」とされた。

5月4日にはアニメ「ルパン三世」の音楽などを手がけた作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが84歳で死去。数々の不朽の名作を世に送り出した。