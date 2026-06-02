俳優の小池徹平が２日、大阪市内でミュージカル「ＥＴＥＲＮＩＴＹ」大阪公演に向けた取材会に出席した。

２０２４、２５年と韓国の演劇の聖地・大学路（テハンノ）で上演され、即日完売した話題作の日本初演。小池が演じるのは、世界を熱狂させた１９６０年代の伝説的なグラムロックスターのブルードット。神格化されながらも心の奥には孤独を抱えており、人生最後のレコードに、あるメッセージを託す役柄だ。孤独感については「ブルードットが抱える孤独っていうのが、実際に両親から虐待を受けて家を飛び出したという人物。僕は逆に自分が出たくて家を飛び出して上京したので」と苦笑い。それでも「華やかなロックスターに役が寄りがちなんですけど、意外と彼の孤独で繊細な部分がブルードットを作る上で重要な部分かなと思うので、頑張って寄せていきたい」と意欲を語った。

今年１月で４０歳になった。気持ちの変化については「４０代になって１作目が『どろんぱ』という和物で刀を使った殺陣もあって、歌もがっつり歌う結構激しめのミュージカルだった。守りに入るんじゃなくて、攻めていけみたいな、激励をもらっているような気持ちにもなりましたし、自分の中でも勢いがついたなというのもあります」とにっこり。本作についても日本版のオリジナルキャストとして参加できることに「チャレンジさせていただけるのもご縁ですし、４０代はいろんな新しいことにチャレンジしていけばいいんじゃないと言われている気もしますので、すごいワクワクしている」と攻めの姿勢で挑む。

大阪公演は８月８日、９日に、東京建物 Ｂｒｉｌｌｉａ ＨＡＬＬ 箕面で上演される。