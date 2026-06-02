近藤千尋、夫・ジャンポケ太田＆娘と宮崎県へ 家族ショットに反響「楽しさ伝わる」「ラブラブ」
【モデルプレス＝2026/06/02】モデルの近藤千尋が5月30日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久や子ども達とのお出かけショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳3児の母モデル「ラブラブ」イケメン夫と密着する姿
近藤は「撮影で宮崎へ。次は泊まりたいな〜」とつづり、仕事で行った宮崎県での家族写真を複数枚投稿。街角でかき氷を分け合う姿や、海をバックに太田に抱っこしてもらう姿などを披露している。
この投稿に、ファンからはこの投稿に「楽しさ伝わる」「ラブラブ」「笑いの絶えない家族最高」「素敵な家庭」「幸せのおすそ分けありがとう」「撮影中も楽しそう」「海が似合いますね」「娘ちゃん大きくなりましたね」など反響が寄せられている。などの声が上がっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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◆近藤千尋、夫・太田＆娘と宮崎へ
近藤は「撮影で宮崎へ。次は泊まりたいな〜」とつづり、仕事で行った宮崎県での家族写真を複数枚投稿。街角でかき氷を分け合う姿や、海をバックに太田に抱っこしてもらう姿などを披露している。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に、ファンからはこの投稿に「楽しさ伝わる」「ラブラブ」「笑いの絶えない家族最高」「素敵な家庭」「幸せのおすそ分けありがとう」「撮影中も楽しそう」「海が似合いますね」「娘ちゃん大きくなりましたね」など反響が寄せられている。などの声が上がっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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