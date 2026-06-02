加藤綾菜「83歳のカトちゃんのために」自宅に設置した夫への結婚15周年プレゼントが話題「深い愛にグッと来た」「実用性抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/06/02】タレントの加藤綾菜が5月31日、自身のInstagramを更新。結婚15周年のプレゼントとして夫・加藤茶のために自宅に設置した新しい設備を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】加トちゃんの38歳美人妻「実用性抜群」自宅壁に設置した結婚15周年プレゼント
綾菜は「ついに...完成！！」と報告し、自宅の写真を投稿。「83歳のカトちゃんのために手すりをつけました！転倒防止！！私からカトちゃんへ結婚15周年のプレゼントです！」とつづり、廊下の壁に沿うようにして新しく取り付けられた木製の手すりや、 エントランスで立ち上がる際などに握ることができるバーなどを公開している。
また、「これから大活躍してくれると思います 108歳まで使う事でしょう」と、加藤の長寿を願って投稿を締めくくっている。
この投稿には「最高のプレゼント」「深い愛にグッと来た」「優しさに感動しました」「ヒノキの壁の手すりがとても素敵です」「実用性抜群」「カトちゃん喜んだでしょうね」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】加トちゃんの38歳美人妻「実用性抜群」自宅壁に設置した結婚15周年プレゼント
◆加藤綾菜、夫・加藤茶へのプレゼント披露
綾菜は「ついに...完成！！」と報告し、自宅の写真を投稿。「83歳のカトちゃんのために手すりをつけました！転倒防止！！私からカトちゃんへ結婚15周年のプレゼントです！」とつづり、廊下の壁に沿うようにして新しく取り付けられた木製の手すりや、 エントランスで立ち上がる際などに握ることができるバーなどを公開している。
◆加藤綾菜の投稿に反響
この投稿には「最高のプレゼント」「深い愛にグッと来た」「優しさに感動しました」「ヒノキの壁の手すりがとても素敵です」「実用性抜群」「カトちゃん喜んだでしょうね」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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