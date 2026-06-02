東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

経常収支（第1四半期）10:30

結果 -271億豪ドル

予想 -234億豪ドル 前回 -230億豪ドル



※要人発言やニュース

【イラン情勢】

トランプ米大統領「来週中にも合意結ぶ可能性、協議は順調だ」（ABC）

トランプ米大統領「交渉決裂でも気にしない、本当どうでもいい」（CNBC）

※ABC報道とCNBC報道はほぼ同時刻



イラン革命防衛隊がオマーン湾で船舶を攻撃

船舶はイスラエルと米国が所有するもの

オマーン湾で米国がイラン船舶を攻撃したことへの報復



トランプ米大統領がネタニヤフ首相に暴言（テレグラフ）

お前はクソ狂ってる（You’re f***ing crazy）

俺がいなかったらお前はとっくに刑務所に入ってる

誰もがお前を嫌っている、誰もがイスラエルを嫌ってる



【日本】

片山財務相

為替動向についてコメントしない、必要に応じて適切に対応する



【豪州】

ハーパー豪中銀委員

原油価格は1970年代に比べて大幅に低い、70年代の再現ではない

インフレ期待が中銀予想から外れた場合「強力な措置」が必要



【韓国】

韓国株の時価総額が5兆ドル到達、インドを抜いて世界6位に



エヌビディアのファンCEO

韓国が望むなら「Nvidia GTC」を韓国で開催する

※GTCは通常シリコンバレーで開催

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