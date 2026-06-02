東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【豪州】
経常収支（第1四半期）10:30
結果 -271億豪ドル
予想 -234億豪ドル 前回 -230億豪ドル
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領「来週中にも合意結ぶ可能性、協議は順調だ」（ABC）
トランプ米大統領「交渉決裂でも気にしない、本当どうでもいい」（CNBC）
※ABC報道とCNBC報道はほぼ同時刻
イラン革命防衛隊がオマーン湾で船舶を攻撃
船舶はイスラエルと米国が所有するもの
オマーン湾で米国がイラン船舶を攻撃したことへの報復
トランプ米大統領がネタニヤフ首相に暴言（テレグラフ）
お前はクソ狂ってる（You’re f***ing crazy）
俺がいなかったらお前はとっくに刑務所に入ってる
誰もがお前を嫌っている、誰もがイスラエルを嫌ってる
【日本】
片山財務相
為替動向についてコメントしない、必要に応じて適切に対応する
【豪州】
ハーパー豪中銀委員
原油価格は1970年代に比べて大幅に低い、70年代の再現ではない
インフレ期待が中銀予想から外れた場合「強力な措置」が必要
【韓国】
韓国株の時価総額が5兆ドル到達、インドを抜いて世界6位に
エヌビディアのファンCEO
韓国が望むなら「Nvidia GTC」を韓国で開催する
※GTCは通常シリコンバレーで開催
※経済指標
【豪州】
経常収支（第1四半期）10:30
結果 -271億豪ドル
予想 -234億豪ドル 前回 -230億豪ドル
※要人発言やニュース
【イラン情勢】
トランプ米大統領「来週中にも合意結ぶ可能性、協議は順調だ」（ABC）
トランプ米大統領「交渉決裂でも気にしない、本当どうでもいい」（CNBC）
※ABC報道とCNBC報道はほぼ同時刻
イラン革命防衛隊がオマーン湾で船舶を攻撃
船舶はイスラエルと米国が所有するもの
オマーン湾で米国がイラン船舶を攻撃したことへの報復
トランプ米大統領がネタニヤフ首相に暴言（テレグラフ）
お前はクソ狂ってる（You’re f***ing crazy）
俺がいなかったらお前はとっくに刑務所に入ってる
誰もがお前を嫌っている、誰もがイスラエルを嫌ってる
【日本】
片山財務相
為替動向についてコメントしない、必要に応じて適切に対応する
【豪州】
ハーパー豪中銀委員
原油価格は1970年代に比べて大幅に低い、70年代の再現ではない
インフレ期待が中銀予想から外れた場合「強力な措置」が必要
【韓国】
韓国株の時価総額が5兆ドル到達、インドを抜いて世界6位に
エヌビディアのファンCEO
韓国が望むなら「Nvidia GTC」を韓国で開催する
※GTCは通常シリコンバレーで開催