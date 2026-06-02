◇MLBツインズ9-6ホワイトソックス(日本時間2日、ターゲット・フィールド)

ア・リーグ中地区2位・ホワイトソックスはこの日、首位のガーディアンズにゲーム差「1」と迫り同地区3位のツインズと対戦。打線は好調を維持し3発の本塁打が飛び出しましたが、投手陣が中盤に満塁ホームランを被弾するなど捕まり大量9失点し、黒星を喫しました。

ホワイトソックスの先発デービッド・サンドリン投手は、初回に先制を許し、3回には味方打線に追いついてもらいますが、4回裏に相手9番トリスタン・グレー選手に満塁弾を浴びます。

直後の5回表には、好調打線が奮起。9番・ライトで先発出場の西田陸浮選手が先頭でセカンドへの内野安打でチャンスメイクをすると、その後、ミゲル・バルガス選手、アンドルー・ベニンテンディ選手と2者連続弾で3点を返し4-5とします。

しかしサンドリン投手は5回ウラには、先頭に四球を与え、さらにヒットと四球で無死満塁のピンチを招きます。後を受けた2番手タイラー・デイビス選手も相手打線を止められず、連打と犠牲フライなどで4失点。4-9と突き放されます。

スコアそのまま9回表にはバルガス選手がこの日2本目となる15号2ランを放ちますが後が続かず6-9で黒星を喫しました。これで試合がなかった首位ガーディアンズとのゲーム差は1.5に広がりました。

ホワイトソックスは、昨季まで3年連続100敗を喫するなど低迷していましたが、今季は新加入の村上宗隆選手がリーグトップタイの20本塁打を放つなど躍動。その活躍に引っ張られるように、チームの打線全体も活気づき、チームの本塁打数は『83本』となり、スター軍団のドジャースと同数となっています。そしてもう一人の日本人選手、西田選手も日本時間5月26日のツインズ戦でデビューして以来、攻守に貢献。この日は3試合連続安打を記録するなど好調を維持しています。