ユーソナー<431A.T>が３日続伸している。この日、独自のＡＩ機能である「ｕ脳」を開発したと発表しており、好材料視されている。



ｕ脳は、ネット検索を情報源としている既存のＡＩとは異なり、ユーソナーが保有する日本最大級の法人企業データベースであるＬＢＣとユーザー企業が固有に持つ情報を集約してアウトプットする企業支援ＡＩ。第１弾として、企業情報＆名刺管理アプリ「ｍソナー」に実装し、自社の固有の特徴と相手企業との関係性をもとに、相手企業の詳細情報と、アプローチ方法を提案することで、営業準備の効率化やニーズにあったアプローチに役立てることが期待できるとしている。



出所：MINKABU PRESS