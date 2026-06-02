日本道路交通情報センターによりますと、きょう（2日）午前10時20分ごろ、岡山市中区平井の国道2号で大型トラック2台と軽自動車など車4台が絡む事故がありました。

【現場の画像を見る】大型トラック2台と軽乗用車1台、乗用車1台の多重事故【国道2号】

消防によりますと、きょう午前10時20分ごろ「トラック2台と車2台の多重追突事故が発生した」と通報があり、救急車や救助車など7台が現場に向かい、救助活動が行っているということです。

トラック2台に軽乗用車がはさまれる

消防によりますと、車がトラック2台に挟まれ、車内に閉じ込められていた人が救助され、意識不明の状態で病院に搬送されました。

警察によりますと、大型トラック2台と軽乗用車1台、乗用車1台のあわせて4台の多重追突事故で、トラックの間に挟まれた軽乗用車に乗っていた岡山市北区津高の銀行員の男性（63）が病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。

トラックを運転していた52歳の男性が軽いけがをしました。

現場付近の国道２号（上り）の規制は解除

この事故の影響で、現場付近の国道2号上りが通行止めとなっていましたが、午後1時55分ごろに規制が解除されました。

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