俳優の水上恒司が２日、都内で行われたＰｒｉｍｅ Ｏｒｉｇｉｎａｌ新ドラマシリーズ「犯罪者」（７月１７日配信スタート、松永大司監督）の制作発表記者会見に高橋一生、斎藤工らと出席した。

人気ドラマシリーズ「相棒」の脚本も手がける太田愛氏による同名小説が原作。無差別殺人事件の真相に迫りながら、警察、政治、大企業に複雑に絡み合う大きな闇と向かい合う刑事らを描く。

殺人事件の被害者を演じる水上は、同作のオファーを受けた理由について「一生さんと斎藤さんの存在です」と説明し、出演を即決したことを告白。「一生さんと斎藤さんの３分の１になれるのは自分にとって大きな何かになるんじゃないかと思いました」と明かした。

撮影当日よりかなり前からリハーサル、本読みを行う松永監督の独特のスタイルには、出演した役者陣が感銘を受けていたそうで、水上もその一人であると熱弁。「こんなに役者陣が楽しかった、役者人生でターニングポイントになったっていう現場を初めて見た。自分と向き合う、役と向き合う、役を生き抜くことをした座組みは初めてだったので、それがどんな作品になっているのかお客さんにも楽しみに待っていてほしいです」と呼び掛けていた。