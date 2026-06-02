日本レコード大賞を受賞した「今日でお別れ」や「知りたくないの」などのヒット曲で知られる歌手の菅原洋一（すがわら・よういち）さんが５月３１日午前９時２６分、悪性リンパ腫のため都内の病院で死去した。９２歳だった。２日、日本歌手協会が発表した。本人、遺族の希望で６月１日に家族葬で執り行われた。喪主は妻・アケミさん。「お別れの会」は予定しないという。

柔らかく伸びやかな声量と、マイルドな歌声で親しまれた菅原さんが逝った。日本歌手協会によると今年５月２０日に東京・練馬文化センターで「春のコンサート」を開催する予定だったが、その数日前に体調を崩して入院。ベッドの上で「早くお客様の前で歌いたい」と、６月２４日、２５日に開催される「日本歌手協会 夏まつり唄まつり ２０２６」や、９３歳を迎える８月２１日の「菅原洋一 ９３才バースディーコンサート」に向けてリハビリに励んでいたという。

直近のステージは４月６日に東京・上野で行ったコンサート。代表曲の「知りたくないの」「忘れな草をあなたに」をはじめ、シャンソンの「さよなら」「マイ・ウェイ」など１１曲を力強く歌い上げており、生涯現役を貫いた。

菅原さんは国立音楽大在学中は声楽科でオペラ歌手を目指し、卒業後、５８年にタンゴバンド「早川真平とオルケスタ・ティピカ東京」の専属歌手としてキャリアをスタートさせた。６２年にポリドールからレコードデビュー。数年間はヒットに恵まれず、下積みを経験した。

転機は６５年に発売した「知りたくないの」。米国のレス・ポール＆メリー・フォードらが歌ったヒット曲で、日本では「たそがれのワルツ」の曲名で知られていたナンバーに、なかにし礼さん（２０年死去、享年８２）が日本語詞を付けた。元々は越路吹雪、岸洋子と競作した「恋心」のＢ面曲だったが、ジワジワと人気に火が付き、２年後の６７年に８０万枚の大ヒットを記録。一躍トップ歌手の仲間入りをした。

人気を不動のものにしたのが、６７年に発売された「今日でお別れ」（作詞・なかにし礼、作曲・宇井あきら）。当初は「知りたくないの」のロングヒットに隠れ、日の目を見なかったが、６９年１２月に「君といつまでも」「ブルー・シャトウ」の作曲家・森岡賢一郎さん（２０１８年死去）のアレンジで再発売。８分の６拍子だったテンポを４分の３拍子に変更すると、これがウケた。「マンドリンの音色が入って、切なく悲しげな心に残る曲調になった。乗れるリズムで自分の歌を心おきなく表現できた」（菅原さん）。６０万枚を売り上げ、７０年の日本レコード大賞に輝いた。

音楽番組「夜のヒットスタジオ」の常連になると、その愛嬌（あいきょう）ある笑いじわから、司会の前田武彦さんに「３日前のハンバーグ」と名付けられ、「ハンバーグ」の愛称で親しまれた。アットホームな雰囲気が買われ、１９７０年からＴＢＳ系料理番組「キッチンパパ」（７５年まで）、７１年にＮＨＫ「歌の祭典」の司会を担当。歌手活動以外にも、活躍の場を広げた。

２０００年以降は、生の歌声と生音の演奏をベースとしたニュークラシカルコンサートを開催。ライフワークとなった。１８年９月に行った本紙のインタビューで、菅原さんは「今はいろいろな歌がある中で、僕を選んで聴いてくれる人に感謝することが大事。引退は考えてない。『今日が最後だ』という気持ちで歌い続けると次につながるんです」と語っていた。

◆菅原 洋一（すがわら・よういち）１９３３年８月２１日、兵庫・加古川市出身。国立音楽大学声楽専攻科卒業。６２年ポリドールからレコードデビュー。６７年「知りたくないの」がヒット。「今日でお別れ」で７０年の日本レコード大賞を受賞した。ＮＨＫ紅白歌合戦は６７年から８８年まで２２回連続出場。代表曲は「誰もいない」「忘れな草をあなたに」など。８２年シルヴィアとのデュエット曲「アマン」がヒット。９２年加古川市民文化賞。２０１９年文化庁長官表彰。