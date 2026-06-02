山本耕史、学校行事参加は慎重姿勢 事前に連絡「ご迷惑じゃないですか？」
俳優の山本耕史が2日、都内で行われた不動産仲介サービス『TERASS』の新CM発表会に出席した。
【全身ショット】爽やかなブルーシャツ姿で登場した山本耕史
TERASSは、DXを活用した不動産売買支援と、全国約850人の不動産エージェントによる仲介サービスを展開する不動産テック企業。Netflixドラマ『地面師たち』で巨額の不動産詐欺被害に遭う役を演じて話題となった山本は、自身の出演作を引き合いに出しながら、不動産をテーマにしたCMキャラクターへの起用について「某地面師に騙された僕としては、（不動産は）一番騙されたくないものです」と自虐気味に触れ、CMオファーにも「結構インパクトのある騙し方をするドラマで、僕は騙された側だったので、逆に僕でいいのかな？と思ったんです（笑）」とぶっちゃけた。
イベントでは、新CMで不動産購入に慎重姿勢な顧客を演じた山本に対し、「最近、身構えたこと、慎重になったこと」と質問も。山本は「子どもがいるので、こういう仕事をしていても学校の行事などに参加する機会が多い。そういった時は、なるべく僕も参加したいと思っています」と返答。
一方で、自身の存在が周囲に与える影響についても意識しているという。「僕がいることによって少しお邪魔になってしまうこともあるかもしれない、というのは常に念頭に置いていて、そのあたりは慎重に考えるようにしています」と説明。「参加してもご迷惑じゃないですか？ということは、やっぱり少し気にしますね」と率直な思いを明かした。
【全身ショット】爽やかなブルーシャツ姿で登場した山本耕史
TERASSは、DXを活用した不動産売買支援と、全国約850人の不動産エージェントによる仲介サービスを展開する不動産テック企業。Netflixドラマ『地面師たち』で巨額の不動産詐欺被害に遭う役を演じて話題となった山本は、自身の出演作を引き合いに出しながら、不動産をテーマにしたCMキャラクターへの起用について「某地面師に騙された僕としては、（不動産は）一番騙されたくないものです」と自虐気味に触れ、CMオファーにも「結構インパクトのある騙し方をするドラマで、僕は騙された側だったので、逆に僕でいいのかな？と思ったんです（笑）」とぶっちゃけた。
一方で、自身の存在が周囲に与える影響についても意識しているという。「僕がいることによって少しお邪魔になってしまうこともあるかもしれない、というのは常に念頭に置いていて、そのあたりは慎重に考えるようにしています」と説明。「参加してもご迷惑じゃないですか？ということは、やっぱり少し気にしますね」と率直な思いを明かした。