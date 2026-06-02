◇ナ・リーグ ドジャース1−4ダイヤモンドバックス（2026年6月1日 フェニックス）

ドジャースのエメ・シーハン投手（26）が1日（日本時間2日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に先発。6回1/3を3安打2失点と好投したが、援護に恵まれず2敗目を喫した。

5回までは相手打線をわずか1安打に抑えていたが、1−0の6回1死からトロイに同点ソロを浴びると、7回にはアレナドに勝ち越しソロを被弾。2発に泣き、痛すぎる黒星を喫した。

試合後、シーハンは「ポジティブな点はたくさんあった。ここしばらく本当に一生懸命取り組んできたので、その成果は出ていた」と投球内容に一定の自己評価をしつつも「あの2本のホームランだけは悔しい。できることなら取り消したい投球だった」数少ない失投を悔やんだ。

勝ち越し弾を浴びたアレナドには初球のスライダーを狙われ「それまでの打席でかなりスライダーを見せていたから、彼のような打者なら当然アジャストしてくる。ただ、あの場面でスライダーを選んだこと自体は悪くなかったと思っている。問題は狙った場所に投げられなかったこと。もっとグラブ側（外角方向）に、そして、もう少し低く投げたかった。でも彼が良いスイングをした。あれは相手を称えるべきだ」と失投を認めながらも相手の打力を称賛した。

それでも7回途中2失点という結果に「リードを守れなかったことを考えると複雑な気持ちもある」としながら「でも全体としては前向き」とくじけなかった。

ロバーツ監督も「本当に良い投球だったと思うし、もっと良い結果になってもおかしくなかった。ストレートも良かったし、スライダーも良かった。カーブも使えていたし、被安打も最小限に抑えていた。全体的には非常によく投げていたと思う」と評価した。