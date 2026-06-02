【付録】SNSで人気沸騰中！ カスタム君の「もっちりぬいぐるみ」が付いてくる！ 予約必須の『カスタム君もっちりぬいぐるみBOOK』は7月2日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『カスタム君もっちりぬいぐるみBOOK』（宝島社）の「カスタム君もっちりぬいぐるみ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から7月2日に発売される『カスタム君もっちりぬいぐるみBOOK』（税込4500円）。付録として、「カスタム君もっちりぬいぐるみ」が付いてきます。
税関の公式マスコットキャラクターとして、私たちの暮らしの安全と公正な貿易を守るため毎日奮闘している麻薬探知犬「カスタム君」。SNSで人気沸騰中のそのキュートな姿が、オリジナルのもっちりぬいぐるみとなって登場します。本誌でしか手に入らない特別仕様で、ファンならずとも見逃せない注目アイテムです。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『カスタム君もっちりぬいぐるみBOOK』の「カスタム君もっちりぬいぐるみ」が見逃せない！
宝島社から7月2日に発売される『カスタム君もっちりぬいぐるみBOOK』（税込4500円）。付録として、「カスタム君もっちりぬいぐるみ」が付いてきます。
SNSで人気沸騰中！税関公式マスコット「カスタム君」がぬいぐるみに
税関の公式マスコットキャラクターとして、私たちの暮らしの安全と公正な貿易を守るため毎日奮闘している麻薬探知犬「カスタム君」。SNSで人気沸騰中のそのキュートな姿が、オリジナルのもっちりぬいぐるみとなって登場します。本誌でしか手に入らない特別仕様で、ファンならずとも見逃せない注目アイテムです。
ボリューミィサイズ＆もっちり感で抱き心地も抜群サイズは約19×21.5×20cmと、思わずぎゅっと抱きしめたくなるボリューミィなボディが魅力。もっちりとした触り心地で、リラックスタイムのお供にぴったりです。誌面では、知っていそうで知らない税関のお仕事の紹介や、カスタム君が1日編集長にチャレンジする撮り下ろし企画も掲載予定。読み応えと癒やしを一度に楽しめる、満足度の高い一冊です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)