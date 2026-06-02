テニスの全仏オープン4回戦が日本時間2日に行われ大坂なおみ選手がベスト8入りを逃しました。

大坂選手は18年から21年にかけて4度のグランドスラムを達成し世界ランク1位まで上り詰めました。23年7月に愛娘・シャイちゃんを出産してからはしばらく育児に集中していましたが、24年シーズン開幕戦のブリスベン国際でツアー復帰。そして25年5月に下部ツアー大会のサンマロ・オープンでママになって初のタイトルを獲得。2020年に制覇した全米オープンでは準決勝まで勝ち進むもセットカウント1-2で敗退。それでも5年ぶりのベスト4と健闘しました。また10月にはジャパンオープンで地元・大阪にもがい旋。ケガの影響で準々決勝を棄権としていました。現在は世界ランク16位まで上がっています。

そして挑んだ全仏オープン。ここまでベスト32が最高でしたが、3回戦でアメリカのイバ・ヨビッチ選手を撃破し初のベスト16入りを果たしました。

この日に行われた4回戦は第1シードで世界ランク1位のベラルーシのアリナ・サバレンカ選手。1時間27分の激闘の末5-7、3-6のストレートで大坂選手が敗れ、ベスト8入りを逃しました。