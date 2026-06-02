エルフ荒川、“別人級”茶髪＆裸眼で雰囲気ガラリ 人気女優スタイリングのミニスカタイツコーデが話題「一瞬誰かと思った」「大人っぽくて素敵」
【モデルプレス＝2026/06/02】お笑いコンビ・エルフの荒川が5月31日、自身のInstagramを更新。茶髪姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】29歳ギャル芸人「一瞬誰かと思った」茶髪×裸眼の別人級スタイリング
荒川は「櫻井有吉の夜会にて中条あやみさんにスタイリングしてもらった日」とつづり、TBS系「櫻井・有吉THE夜会」（毎週木曜よる10時〜）のオフショットを公開。普段のカラフルなスタイルとは反対の、こなれたモノトーンコーディネートを披露した。黒のミニスカートに黒タイツ、パンプスを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
また、トレードマークの金髪も封印した茶髪となっており「そばかすメイク初めて しかも裸眼」とメイクも普段と違うスタイルであることを説明。「中条あやみさんと井川遥さん本当にありがとうございました」「大事な日はいつもお洋服着させて頂いて、何があっても『まぁこのお洋服お二人が選んだくれたしなぁ』と思いを馳せ、強気で生きさせてもらってます！（笑）」と、メッセージを送っている。
この投稿には中条から「ギャルなはーちゃんも、こっちのはーちゃんもどっちも好きぃ」とコメントがあり、荒川も「オーマイ女神」「いつも楽しく明るく私達を包み込んでくれてありがとうございます！！！最高の経験させて頂きました！！！！ありがとうございました」と返信。ファンからも「どんな服も似合ってる」「別人級」「裸眼も可愛い」「大人っぽくて素敵」「落ち着いた髪の色も最高」「一瞬誰かと思った」「清楚系もギャルもどちらも好き」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳ギャル芸人「一瞬誰かと思った」茶髪×裸眼の別人級スタイリング
◆エルフ荒川、茶髪＆裸眼で雰囲気ガラリ
荒川は「櫻井有吉の夜会にて中条あやみさんにスタイリングしてもらった日」とつづり、TBS系「櫻井・有吉THE夜会」（毎週木曜よる10時〜）のオフショットを公開。普段のカラフルなスタイルとは反対の、こなれたモノトーンコーディネートを披露した。黒のミニスカートに黒タイツ、パンプスを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つスタイルとなっている。
◆エルフ荒川の投稿に反響
この投稿には中条から「ギャルなはーちゃんも、こっちのはーちゃんもどっちも好きぃ」とコメントがあり、荒川も「オーマイ女神」「いつも楽しく明るく私達を包み込んでくれてありがとうございます！！！最高の経験させて頂きました！！！！ありがとうございました」と返信。ファンからも「どんな服も似合ってる」「別人級」「裸眼も可愛い」「大人っぽくて素敵」「落ち着いた髪の色も最高」「一瞬誰かと思った」「清楚系もギャルもどちらも好き」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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