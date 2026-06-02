堀未央奈、ぱっつん前髪で雰囲気ガラリ「印象変わる」「ビジュが爆発してる」の声
【モデルプレス＝2026/06/02】元乃木坂46の堀未央奈が5月31日、自身のInstagramを更新。ぱっつん前髪を公開し、話題となっている。
【写真】29歳元乃木坂46人気メン「印象変わる」ぱっつん前髪で雰囲気ガラリ
堀は「ユニクロワンピとぱっつん前髪」とつづり、写真を投稿。胸元にメタルフレームのメガネを引っ掛けた、白地に細いストライプのワンピースで、目の上で切り揃えられた前髪のストレートヘアでにっこりと口角を上げた表情を公開している。
この投稿には「可愛すぎる」「ぱっつん前髪似合ってる」「透明感すごい」「新しい堀ちゃんも素敵」「どんな髪型も似合ってるのすごい」「印象変わる」「ビジュが爆発してる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元乃木坂46人気メン「印象変わる」ぱっつん前髪で雰囲気ガラリ
◆堀未央奈、ぱっつんヘアスタイル公開
堀は「ユニクロワンピとぱっつん前髪」とつづり、写真を投稿。胸元にメタルフレームのメガネを引っ掛けた、白地に細いストライプのワンピースで、目の上で切り揃えられた前髪のストレートヘアでにっこりと口角を上げた表情を公開している。
◆堀未央奈の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる」「ぱっつん前髪似合ってる」「透明感すごい」「新しい堀ちゃんも素敵」「どんな髪型も似合ってるのすごい」「印象変わる」「ビジュが爆発してる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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