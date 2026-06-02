LE SSERAFIMユンジン、花モチーフトップスで美ウエスト披露「アートみたいな美しさ」「腹筋まで完璧」の声
【モデルプレス＝2026/06/02】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）が5月30日、自身のInstagramを更新。花をモチーフにしたトップス姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】K-POP美女「アートみたいな美しさ」花モチーフトップスから美腹筋披露
ユンジンは、倉庫のような場所でのショットを複数枚披露。カラフルな布を合わせ、花のように見立てたトップスにパンツを合わせた姿で、鍛え上げられたウエストが際立つ姿となっている。
この投稿には「天使みたい」「スタイル良すぎてもう神」「このトップスを着こなせるのはさすが」「アートみたいな美しさ」「腹筋まで完璧」「圧倒的オーラ」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】K-POP美女「アートみたいな美しさ」花モチーフトップスから美腹筋披露
◆ユンジン、花モチーフのトップスで美ウエスト公開
ユンジンは、倉庫のような場所でのショットを複数枚披露。カラフルな布を合わせ、花のように見立てたトップスにパンツを合わせた姿で、鍛え上げられたウエストが際立つ姿となっている。
◆ユンジンの投稿に反響
この投稿には「天使みたい」「スタイル良すぎてもう神」「このトップスを着こなせるのはさすが」「アートみたいな美しさ」「腹筋まで完璧」「圧倒的オーラ」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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