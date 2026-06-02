桃井かおり、旬の野菜使った手料理2品披露「まるでレストラン」「キャベツのステーキ気になる」の声
【モデルプレス＝2026/06/02】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが5月31日、自身のInstagramを更新。手料理が並ぶ食卓を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】LA在住の75歳有名女優「ヘルシーで贅沢なの最高」旬野菜使ったグラタン＆ステーキ並ぶ食卓
桃井は、料理がズラリと並んだ食卓の写真を投稿。緑色の皿の上に盛り付けられた「エビとブロッコリーのグラタン」をはじめ、綺麗に焼き目をつけた「キャベツのトリュフステーキ」や、トマトソースのパスタといったメニューの数々を披露している。
また「何か違った物食べさせたいのもあるが、なんか違うもの作らねばやってられないワラシ 目新しければ食べる気になるかも。だもの」と、日々の料理作りに対するユーモアあふれる思いも記している。
この投稿に、ファンからは「お店のクオリティ」「ヘルシーで贅沢なの最高」「豪華すぎる」「盛り付けもお皿もお洒落」「桃井さんのセンスが光る食卓」「まるでレストラン」「キャベツのステーキ気になる」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】LA在住の75歳有名女優「ヘルシーで贅沢なの最高」旬野菜使ったグラタン＆ステーキ並ぶ食卓
◆桃井かおり、豪華洋食2種公開
桃井は、料理がズラリと並んだ食卓の写真を投稿。緑色の皿の上に盛り付けられた「エビとブロッコリーのグラタン」をはじめ、綺麗に焼き目をつけた「キャベツのトリュフステーキ」や、トマトソースのパスタといったメニューの数々を披露している。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お店のクオリティ」「ヘルシーで贅沢なの最高」「豪華すぎる」「盛り付けもお皿もお洒落」「桃井さんのセンスが光る食卓」「まるでレストラン」「キャベツのステーキ気になる」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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