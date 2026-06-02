【対魔忍RPGX 水着 水城ゆきかぜ】 【対魔忍RPGX 水着 大人ゆきかぜ】 2027年1月 発売予定 価格：各20,900円 【対魔忍RPGX 水着 大人ゆきかぜ＆水城ゆきかぜ】 2027年1月 発売予定 価格：41,800円

海外のホビーメーカー「MAGI ARTS」は、フィギュア「対魔忍RPGX 水着 水城ゆきかぜ/大人ゆきかぜ」をそれぞれ2027年1月に発売する。価格は各20,900円。

本製品は、ゲーム「対魔忍RPGX」より、「水城ゆきかぜ」と「大人ゆきかぜ」の水着姿を1/6スケールでフィギュア化したもの。

「対魔忍RPGX 水着 水城ゆきかぜ」は、可愛らしい水着姿を立体化しており、小柄な体型に元気いっぱいのポーズ、あどけない表情が魅力を最大限に引き出しているほか、日焼け肌と水着のコントラストも愛らしく、見ているだけで笑顔になる仕上がりとなっている。

「対魔忍RPGX 水着 大人ゆきかぜ」は、引き締まったプロポーションと艶やかな褐色肌が、水着のシンプルなデザインによってより一層際立っており、余裕を感じさせるポージングと視線が、大人ゆきかぜならではの色気と存在感を引き出している。

また2体をセットにした商品「対魔忍RPGX 水着 大人ゆきかぜ＆水城ゆきかぜ」も2027年1月に発売を予定しており、2体セットの特典として、セット用の専用台座のほか、「大人ゆきかぜ」用の差し替え顔パーツと差し替えボディパーツが付属している。価格は41,800円。

「対魔忍RPGX 水着 水城ゆきかぜ」

「対魔忍RPGX 水着 大人ゆきかぜ」

「対魔忍RPGX 水着 大人ゆきかぜ＆水城ゆきかぜ」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約270mm（台座含む） 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体専用台座仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約270mm（台座含む） 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体専用台座仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約270mm（台座含む） 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体専用台座×2＜セット版特典＞セット版専用台座大人ゆきかぜ用差し替え顔パーツ大人ゆきかぜ用差し替えボディパーツ

(C)TAIMANIN

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。