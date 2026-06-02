◆東京六大学野球春季フレッシュトーナメント第１日 Ａブロック▽慶大８―６東大（２日・神宮）

６連覇を目指す慶大が、東大を大逆転で下して白星スタートを切った。５点を追う９回に、２本のアーチを含む６安打を集めて一挙７得点で試合をひっくり返した。

３点差に迫り、なお９回１死一、二塁の好機で、途中出場の山田望意（のい）捕手（１年＝慶応）が左翼へ起死回生の同点３ラン。二塁を回って大きくガッツポーズを繰り出したルーキーは、「いい結果につながって、うれしさがちょっと出過ぎた感じです（笑）」と、大逆転勝利へとつながる一発を振り返った。

山田は昨夏の神奈川大会開会式で、慶応の主将として選手宣誓を務めた。その際、選手宣誓では珍しく全選手に向けて、「本大会中、お互いの好プレーに対して拍手や歓声をし、たたえ合うことにしませんか」と嘆願したことが話題となった。大学“デビュー戦”で好スタートを切り、「ここで終わりじゃいけない。秋（のリーグ戦）とか、全日本（大学野球選手権）もありますし、どんどん上のメンバーに絡んでいってチームに貢献していきたい」と力を込めた。