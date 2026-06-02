メイプル超合金のカズレーザーが１日、ＹｏｕＴｕｂｅ「カズレーザーと松陰寺のチルるーむ」で「別格でスター」と認めるお笑い芸人を挙げた。

この日は「嫉妬した芸人ベスト３」をテーマにトーク。ぺこぱの松陰寺太勇が「嫉妬もあるし、うらやましいもあるし、憧れもある…でいうと、絶対ナダル」とコロコロチキチキペッパーズのナダルだと言うと、カズレーザーもすぐさま「俺もナダル。ナダルさんは思いました。嫉妬と言うより尊敬に近い。全部自分にはできないから」と同意した。

松陰寺は「全力！脱力タイムズ」での「楽屋に誰か先輩に話しかけに来る企画、めちゃくちゃおもろい」とナダルの企画を絶賛すると、カズレーザーも「ナダルさんはすげえ面白い。前の『水ダウ』も面白かった」と「水曜日のダウンタウン」での脱出企画を振り返り「別格でスター。背中が全然見えねぇなって」としみじみ語った。

クイズ界で嫉妬する人は？という問いには「全然いない。マジでいない。自分が頑張るしかない、誰かとどうとかはないし、全員自分より強いのを知ってるから」と言うと、改めて「ナダルさん、図抜けてるなあ」と絶賛していた。