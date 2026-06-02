フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が５月３０日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日は「第１回ＰＬ学園ＯＢ回」。甲子園で圧倒的な実績を誇り、多数のプロ選手を輩出した名門ＰＬの豪華ＯＢが集結した。

片岡篤史氏、宮本慎也氏、松井稼頭央氏、福留孝介氏、元日本テレビでフリーアナウサー・上重聡アナウンサー、平石洋介氏、今江敏晃氏ら豪華メンバーの名が当時の打順とポジションで読み上げられる中、平石氏は「サードコーチャー、代打・外野手、平石洋介くん」とアナスンスされた。

「はい！」と爽やかに手を挙げた平石氏は「ＰＬ学園、史上初の２桁背番号のキャプテンとして上重と一緒に甲子園に出場しました」と元気にあいさつ。番組スーパーでも「控えながら主将として甲子園ベスト４」と紹介された。

平石氏は「（楽天）イーグルス監督時代はですね。ＰＬ出身監督として初めてＡクラスに入らせていただきました」と笑顔。先輩の宮本氏が「それ、ええんか？大丈夫か…？」と他のＯＢ監督への配慮を見せると、平石氏は「ちょっと、そういうことになりまして…」と恐縮しまくって浜田を爆笑させていた。