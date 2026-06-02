歌手の菅原洋一さんが、5月31日午前9時26分、悪性リンパ腫のため死去したことが分かった。日本歌手協会が発表した。92歳だった。本人、遺族の希望により、1日に家族葬を執り行った。お別れの会は予定していない。

菅原さんは今年の4月6日まで東京・上野のライブ会場でコンサートを開催、当日も代表曲の「知りたくないの」や「忘れな草をあなたに」はじめ、シャンソンの「さよなら」「マイ・ウェイ」など11曲を力強く歌い上げていた。

菅原さんは、昭和8（1933）年8月21日、兵庫県加古川市に生まれ、18歳で国立音楽大学に入学。大学卒業後の昭和33（1958）年、タンゴバンドの早川真平とオルケスタ・ティピカ東京に入団し、タンゴ歌手としてデビュー。デビュー10年目に当たる昭和42（1967）年、過去（昭和40年）にレコードの裏面（A面は「恋心」）として発売していた「知りたくないの」が有線放送から火が付き、表面で再リリースすると80万枚突破の大ヒットとなり、その年末の「第18回紅白歌合戦」に初出場。その後も白組のエース歌手として昭和63（1988）年まで、連続22回出場の記録を打ち立てた。昭和43（1968）年には「誰もいない」で「第10回日本レコード大賞」歌唱賞、45（1970）年には「今日でお別れ」で「第12回レコード大賞」を受賞した。

活躍はその後も続き、令和元（2019）年には文化庁長官表彰、令和4（2022）年には「日本歌手協会第1回名人賞」など輝かしい功績を積み重ねた。ここ数年は芸能界の現役最高齢歌手としてテレビ出演なども多く、後輩歌手たちからも“日本の宝”と慕われていた。

5月20日には練馬文化センターでの「春のコンサート」開催の予定だったが、数日前に体調を崩し入院。ベッドの上で「早くお客様の前で歌いたい」とステージへの思いを絶やしていなかった。今月24日、25日に開催される「日本歌手協会 夏まつり唄まつり2026」や93歳を迎える8月21日当日の「菅原洋一 93才バースディーコンサート」などの出演に向け、リハビリに励んでいたという。

◆菅原洋一（すがわら・よういち）本名同じ。1933年（昭8）8月21日生まれ、兵庫県加古川市出身。国立音大声楽科卒。NHK紅白歌合戦は67年から22年連続出場。「愛のフィナーレ」「忘れな草をあなたに」「アマン」（シルビアとのデュエット）などヒット曲多数。タンゴ、流行歌、童謡などさまざまなジャンルを歌った。19年に文化庁長官表彰。愛称は「ハンバーグ」。血液型B。