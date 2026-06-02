生え変わりのため自然に抜け落ちた愛猫のひげを保管するレトロな瓶が猫好きの間で「かわいい」と注目を集めている。猫雑貨のブランド「猫社謹製」が企画開発した「猫のおひげ保管瓶」だ。公式オンラインショップで販売中だが、反響が大きく、在庫がすぐ売り切れる状況となっている。猫のひげは、金運、恋愛運、厄除けなどのご利益があるともいわれている。どんな経緯で作ったのかなどを聞いてみた。



【写真】保管瓶に入れれば、愛猫のひげをいつでも眺められる

ー「猫のおひげ保管瓶」について、そもそも作られた経緯は？



猫社謹製さん（以下同）「元野良の黒猫を飼っているのですが、抜けたひげを初めて見つけたのがきっかけです。自然と生え変わることを知らなかったので、猫のひげって抜けるんだと驚いたと同時に、シュッとして綺麗なひげを捨てるのは忍びないと。そこで、しっかり保管しつつ、ひげを眺められる容器が欲しいと思い、専用の瓶を作ることにしました。うちの子のひげも瓶に入れて保管しています。見つけて拾うとうれしい気分になります」



ー保管瓶の特徴やこだわりは？



「生薬や標本を保管する瓶のような、少しレトロで大切なものをしまっておく雰囲気をイメージしました。猫のひげを集めたい飼い主さんにとって、ひげのありがたみを出すため、金色のロゴをあしらっています。また、どの猫さんのおひげか分かるように、名前を書けるタグも付けています」



ー人気ぶりについて



「2023年10月から販売していますが、猫のひげの保管でお悩みの飼い主さんに手に取っていただくことが多く、一番人気のアイテムです。SNSなどで多くの方に知っていただいたことで人気に火がついたようで、いまは反響の大きさに驚いています」



ー購入されたお客さんからの感想は？



「『とりあえずジップロックに保管していたひげをやっと飾れました』『インテリアに馴染むのでうれしい』『この瓶に入れるとなんかご利益ありそう』といった声をいただいています」



ーひげを見つけると金運、恋愛運、厄除けなどのご利益があるといわれていますが、そのことについてどう思いますか？



「実は、猫のひげにご利益があると言われていることは最近まで知りませんでした。私にとっては愛猫のひげというだけでありがたいものですが、さらにご利益まであるとなればうれしさ倍増ですね」



ーーちなみに、愛猫は元野良の黒猫とのことですが、どんな子ですか？



「いま13歳で一緒に暮らし始めて8年目の男の子です。譲渡会で出会いました。保護団体のシェルターに長くいたこともあって人に慣れており、トライアル2日目くらいで膝に乗ってきてくれるようになったので、そのままうちの子になりました。穏やかで大らかな性格です。ただ、魚が大好きな食いしん坊なので、刺身を買ってきた日は油断ができません（笑）」



ーー最後に、ブランドのコンセプトは？



「猫との暮らしの中にある小さな愛しさや、猫らしい気まぐれさをもとに雑貨を制作しているブランドです。かわいくなりすぎない、少しレトロでユーモアのある猫雑貨を目指しています」



猫社謹製さんによると「現在、予想を上回る反響をいただいており、一時的に品薄となっています。次回再販は6月上旬ごろの予定。また、予約販売は行っていません」とのこと。



（まいどなニュース特約・西松 宏）