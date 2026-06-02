＜お隣さんは道路族＞道路でボール遊びする近所の子ども、音が響くし危ない。親に注意してもいい？
近所に住む子どもたちが、道路で遊ぶことがあるかもしれません。近くに公園がなかったり、公園があったとしてもボール遊びなどが禁止されていたりすることもあるからでしょう。とはいえ道路で遊ばれると音が響きますし、事故の危険性もあります。ママスタコミュニティのあるママも、近所の子どものことで悩んでいるようです。
『最近引っ越してきた隣の家の子どもが、わが家を含めた3軒分の道路を使ってボール遊びや自転車で遊ぶことがあります。住宅街なので交通量は多くありませんが危ないし、正直うちの前では遊んでほしくないです。ただ日中の1〜2時間程度です。このような場合、やめてほしいと親に伝えますか？』
許容範囲かな？親には注意しない
『1〜2時間なら気にしないかな。ファミリー層が住んでいる一戸建ての住宅街は、そんなもんじゃない？』
『自分の家に何か害がない限りは無視かな。冷たいかもしれないけれど、その子たちに何かあっても責任はない』
お隣の子どもが遊んでいるのは1〜2時間。そして日中ということもあり、そのままにしておくとの意見もあります。子どもがいる家庭が多い住宅街であれば、このようなことが起きる可能性があり「お互い様」のようになることもあるのかもしれませんね。もちろん道路で遊ぶ以上、ボールが物に当たって壊してしまうようなトラブルが起きることも考えられます。ただまだ自分の家に直接的な被害がないなら、親に注意して波風を立てるよりも、何もせずに今まで通りの関係性を保ちたいという気持ちがあるようです。
見守っていて危険を感じたらできる対策は？
学校や警察に相談する
『学校に匿名通報かな』
『直接言いづらいなら、匿名で警察に相談してみたら？ 「道路で子どもが遊んでいてかなり危険」と。巡回してくれるかも』
直接親に言うのではなく、子どもが通う学校や警察に相談するのも手でしょう。学校に相談すれば、注意喚起の手紙が配布されたり、場合によっては直接その子の親に伝えてもらったりできるかもしれません。ただ学校外の話なので、対応するかどうかは学校の判断によるでしょう。また警察に相談すれば、状況に応じて巡回が行われる可能性もあります。
子どもに直接注意する
『うちの前の家の子が、うちの家の壁にボールを当てて遊びだしたので、直接「やめてくれ」と言ったよ。その後もうちの駐車場に入り込んで遊んでいたから、「やめてくれ」って言った。お互い長年住んでいるけれど交流はないし、気にせず本人に言った。親に言うという発想はなかったね』
遊んでいるのは子どもなので、その場で軽く注意することもできそうです。やんわりと「車が通って危ないから、遊ばないようにね」と言えば、子どもも理解をしてその場を離れるのではないでしょうか。また一度注意されれば、その後は道路で遊ばなくなるかもしれません。
親に手紙で伝える
『2歳くらいの子がぽよぽよのボールを転がしているならいいけれど、低学年の子が投げているなら嫌だわ。「ボールは敷地内でお願いします」と書いて手紙をポストに入れる』
その子の親に注意をする場合、手紙をポストに入れておく方法もあるでしょう。匿名性が高くなるために、その後の関係性の心配をしなくてすみそうです。ただ直接伝えるわけではないので、親の反応がわからないままになるかもしれません。さらに手紙になるとニュアンスがうまく伝えるのが難しく、誤解される恐れもありますね。
子どもの安全第一を理由に、親に直接話してみては？
『車の出入りで子どもに何かあっては申し訳ないので、対策をしていただけると助かります。そんな感じで言えば、角は立たないんじゃない？』
『「何かあったら困るので、わが家の前では遊ばせないでください」でいいんじゃない？』
子どもが道路で遊ぶとなると、車との接触や大きな事故の心配があります。その子の親は自分の子が大怪我をするとは思っていないのでしょうが、どのタイミングで事故が起きるかはわかりません。子どもの安全を守るというスタンスで伝えれば、その子の親も納得してくれるのではないでしょうか。また他のご近所さんも同じように感じているかもしれませんから、相談をして一緒に話をしに行くのもよいかもしれませんね。