丸山茂樹と平泳ぎ金メダリストの北島康介氏が名門コースをラウンド 「川奈の難しさ素晴らしさが伝わったみたい」
丸山茂樹が自身のインスタグラムを更新。日本水泳界のレジェンド・北島康介氏と一緒に、オープン90周年を迎えた川奈ホテルゴルフコース富士コースをラウンドしたことを投稿した。
【写真】遥かに臨む富士山を背景に北島康介氏のノリノリ写真（全6枚）
これは「90年の歴史を誇る川奈は是非」という丸山からの熱い誘いで実現。「川奈の難しさ素晴らしさが伝わったみたいで めっちゃ楽しそうにラウンドしてくれた」と、北島氏がゴルフを満喫したことを大いに喜んでいた。投稿ではフェアウェイ左に海が広がる名物ホールのティーイングエリアや富士山を背景にグリーン上で撮った2ショット、アスリートらしく安定した北島氏のスイング動画などを公開した。北島氏は2004年のアテネ五輪、08年の北京五輪において、100mと200mの平泳ぎで金メダルを獲得。2種目2連覇という日本人唯一の偉業を達成している選手だ。また何度も「世界ゴルフ100選」に選出され、数々のトーナメントの舞台となってきた名門コースに対しては、「しかし90年前にここにコースを作った先人は凄いですね」と、あらためて敬意を表していた。そして最後に「世界100選のコース もっと回りたいなぁ」と希望を記して投稿を締めくくった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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