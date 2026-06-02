台風第6号は2日夜にかけて、奄美地方から九州南部にかなり接近して進む見込みです。3日には西日本から東日本の太平洋側にかなり接近するおそれがあります。西日本では2日か3日にかけて、東日本太平洋側では3日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に厳重に警戒し、暴風に警戒してください。九州南部と四国地方では3日にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

■気象概況

台風第6号は、2日午前10時には屋久島の西南西にあって、1時間に約25キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルです。



台風は、進路を次第に東よりに変えながら、2日夜にかけて奄美地方から九州南部にかなり接近して進む見込みです。3日には本州の南岸を東北東へ進み、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近するおそれがあります。



また、前線が九州、四国を通って日本の南にのびており、台風の北東側を東進する見込みです。台風本体と前線の影響で、断続的に猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、西日本と東日本太平洋側や東北太平洋側の南から南東に開けた山沿いを中心に、総降水量が多くなる見込みです。



発達した雨雲が中心から離れた北側や東側にあることから、台風の中心から離れていても雨が強まり、また、中心付近以外でも風が非常に強く吹くおそれがあります。

■防災事項

奄美地方では2日は、西日本太平洋側では2日から3日にかけて、東日本太平洋側では3日は、暴風に警戒し、うねりを伴う高波に厳重に警戒してください。沖縄地方では2日は、うねりを伴う高波に警戒してください。東北太平洋側では3日から4日にかけて、暴風やうねりを伴った高波に警戒してください。



西日本では2日から3日にかけて、東日本では3日は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。東北太平洋側では3日から4日にかけて注意・警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。



九州北部地方では2日は、海岸や河口付近の低地での高潮による浸水や冠水に注意・警戒してください。

■新潟県内の注意点

新潟県内は2日は天気がゆっくり下り坂で上越や中越は午後から次第に雨が降りそうです。



台風が県内に最接近するのは3日(水)です。朝から広く雨ですが夕方には止む見込みで、雨に関しては注意報級未満の見込みです。



石黒菖気象予報士は、風に関しては南東の風が強めに吹くため、谷筋を抜けて風が強まりやすい下越地方、また海沿いを中心に強風注意報が発表される可能性があるとして注意を呼びかけています。

