お笑いタレントのハリウッドザコシショウ（52）が1日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。吉本の養成所「大阪吉本総合芸能学院」に入った理由を明かした。

この日は同じ静岡出身だというテクノユニット「電気グルーヴ」のピエール瀧とともに出演。同じ出身地ということで、以前から交流があるといい、ザコシはピエールについて「部活の先輩みたいなもんですからね、静岡なんで」と笑った。

そんな中、ピエールが「清水からお笑い芸人を目指してっていうのはなかなか特殊な選択なんじゃないの？」と質問すると、「めちゃめちゃ特殊でしたよ。就職なんですよ、僕、工業だったから」とザコシ。自身の出身校は男子校の清水工業高校だったことを明かし、「先生に指導されるんですけど。僕ら、一応相方が同じクラスにいたんで、“浅井君と一緒にちょっとお笑いの学校行きたいです”と。東京と大阪で、言うたら、ウッチャンナンチャンのお笑いの学校か、ダウンタウンが出たNSCかっていうことで、“願書を一応取り寄せてやるよ”って言われて」とした。

「でもね。浅井君っていう僕の相方が裏切って一回就職をしかけたんですよ。で、内定を取れなかったっていうので、もう一回戻ってきたんですよ。もしそこで（元相方が）就職していたら、僕、たぶん行ってないですからね」と話した。

とはいえ、先生が願書を取り寄せてくれるも、「浅井君がめちゃめちゃ貧乏だったから、ウッチャンナンチャンさんの方は行けなかったんですよ。浅井君、本当、台風で屋根吹っ飛ぶような家とか住んでましたから」と苦笑。「NSCが入学金が当時5万円だったんですよ。で、しょうがなくて吉本の方に行ったんですよ」とぶっちゃけた。

ザコシは1992年、大阪吉本総合芸能学院（NSC）に同級生で元相方の静岡茶っぱ（本名：浅井和仁さん）と入学。11期生で同期には陣内智則、中川家、ケンドーコバヤシ、たむらけんじらがいた。その後、「G★MENS」としてコンビで活動し、オーディションを経て、ワタナベエンターテインメントへ移籍。ただ、2002年、静岡茶っぱの廃業に伴い、ピン芸人となる。その後、フリーを経て、現在ソニー・ミュージックアーティスツに所属している。