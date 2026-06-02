お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（43）が1日深夜放送のMCを務めるテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）に出演。人気お笑い芸人に対する視聴者アンケートの結果に物申す場面があった。

この日はMCの「とろサーモン」久保田かずのぶ発案の企画「会社の部下にしたい芸人ランキング」の結果についてトークを展開。5位には小島よしおとやす子が入ったと紹介された。

この結果を聞いたMCの「とろサーモン」久保田かずのぶは「なんで？」と意外な表情。さまざまな業界で働くアンケート回答者からの「素直で指示をしっかり聞くタイプに見えるし、礼儀や空気を読む力も高い」「元自衛隊という経歴から、忍耐力と責任感があると思います」との意見が読み上げられると、井口は「それはあるか」とうなずいた。

さらに回答者からは「根性がありそう」「ちょっとペコペコして低姿勢すぎるけど、そのあたりも鍛えがいがありそう」「ちゃんと仕事をしてくれそうだから、“自信を持っていいんだよ！”って伝えてあげたい」といった意見もあったと紹介され、井口は「まあ人気があるからね」と淡々と話した。

だが「人柄も素敵だから、外部関係者とのトラブルも少なさそう」とも伝えられると、「あるだろ！外部関係者とのトラブル結構。一番あるだろ！やす子が」、久保田も「知らねえのかよ！」とツッコミを入れた。